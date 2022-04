Alerte Couple : Emma se laisse aller et embrasse Julien

Depuis qu’il a vu Emma et surtout au moment où il a entendu sa problématique, Julien n’a cessé de lui prouver qu’elle pouvait toujours croire en l’amour. La jeune Coeurs Brisés fuyait Julien car elle avait peur d’être déçue, mais petit à petit, Julien lui a montré qu’il ne lui voulait que du bien. Pendant la soirée, ils passent finalement le cap et s’embrassent devant tout le monde. Comment va évoluer leur relation au fur et à mesure de l'aventure ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 15.