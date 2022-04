Alerte Couple : Nico et Carla passent le cap !

Depuis le début de l’aventure, Carla et Nico sont très proches. Ils pensaient au début être des amis, mais très vite ils ont développé une attirance qu’il n’explique pas. Depuis la cérémonie des bracelets, ils ont avoué qu’ils se plaisent mutuellement. Les deux célibataires profitent de l’ambiance de la soirée Coachella pour se rapprocher et discuter. Nico prend son courage à deux mains et embrasse Carla devant tout le monde ! Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 21.