ALERTE - De nouveaux cœurs brisés intègrent la villa

Après les nombreux départs, de nouveaux cœurs brisés font leur apparition. Léana, Clémence, Lalou, Nicolo et Théo intègrent la villa ! Ces arrivées vont bouleverser les autres cœurs brisés. Sarah va apprendre l’impensable concernant Léana et Ahmed. Inès et Manon Van feront également leur apparition dans l’aventure, ce qui entraînera de nouveaux rebondissements… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 04 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.