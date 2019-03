Ce soir, c’est soirée tentation pour les garçons. Julien craint de voir débarquer ses deux prétendantes : Alix et Audrey. Et ses craintes sont avérées ! Lorsqu’Audrey, son coup de coeur à Punta Cana, arrive à la soirée, Julien lui fait la bise … Une discussion honnête s’impose ! Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.