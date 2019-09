Alizée et Maxime vont-ils quitter l'aventure ?

Dylan et Maxime se sont fortement disputés lors de la cérémonie des bracelets du vendredi soir. Dylan s’est emporté contre Alizée qui n’a pas du tout supporté son comportement. Depuis cette dispute le couple est au plus bas et souhaite quitter l’aventure. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 16 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.