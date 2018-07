ALLIANCE : Jazz et Laurent s’unissent avec Beverly et Vivian

Dans « La villa, la bataille des couples », Vivian et Jazz sont de grands rivaux. Seulement, Jazz et Laurent, nominés cette semaine, veulent sauver leur peau. Décidés à rester dans l’aventure, ils proposent à Beverly et Vivian de s’allier secrètement. La proposition est simple : ne pas voter l’un contre l’autre. Le pacte est scellé, reste à voir si la promesse sera tenue… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 7 du mardi 24 juillet 2018.