Ambiance très tendue entre Virgil et Alex

Autour de la table du petit déjeuner, Virgil lance des piques à Alex depuis qu’Olivia et Alex ont gagné l’épreuve Arena. Alex garde son sang-froid face aux provocations de Virgil. Oussama et Nani finissent par s’en mêler. L’ambiance est tendue dans la maison à l’approche de la deuxième cérémonie. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 5 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.