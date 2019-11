Lors de la soirée organisée par Dylan, Mélanie et Vincent s’isolent. C’est le moment pour Mélanie de dire tout ce qu’elle a sur le coeur. Elle fait part de sa fierté et de son amour envers Vincent. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du jeudi 31 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

