Mélanie et Dylan sont toujours au centre des discussions à la villa. Alix et Julien font connaissance et c’est HOT ! Coralie voit Lucie pour la première fois et lui avoue ses sentiments naissants pour Bastien. Les deux coeurs brisés vont-ils enfin se rapprocher ? Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.