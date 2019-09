Annonce CHOC dans l'épisode 14 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 14 de La Bataille des Couples, Fanny et Nani s’apprêtent à faire une annonce bouleversante aux autres couples de l’aventure. L’alarme retentie, les couples doivent décider du couple « qui dialogue le moins ». Enfin, Mélanie / Vincent et Wafa/Oliver doivent décider du troisième couple à nominer pour la cérémonie des bracelets. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 11 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.