Anthony dépasse les limites avec Clémence : elle craque

Un groupe de cœurs brisés part en week-end tentation… Anthony en fait parti et décide de faire maronner Clémence… Le jeune homme va trop loin dans ses taquineries. Clémence craque et Anthony part sans lui dire au revoir…Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 26 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.