Anthony manque de respect à Clémence dans l’épisode 69 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 69 de La Villa des Cœurs Brisés, un groupe de cœurs brisés partent en week-end tentation… Anthony en fait partie et en prend un malin plaisir. Le jeune homme manque de respect à Clémence et celle-ci craque… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 26 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.