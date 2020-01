Antoine n’arrive pas à oublier Julie dans l’épisode 49 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 49 de La Villa des Cœurs Brisés, Rym et Vincent ont du mal à communiquer. Rym fait donc appel à Lucie pour les aider. Julie doit partir en date. Antoine n’accepte pas de la voir avec un autre et veut l’oublier… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 29 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.