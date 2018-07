La bataille des couples - Antonin à propos d’Hillary : « Je ne l’apprécie pas ! »

A quelques heures du début de l’aventure, Manue se sent stressée. Et Antonin n’en mène pas large non plus. Mais pour lui, la motivation semble bien plus forte ! Reste à savoir si leur soif de vaincre sera plus forte que celle de leurs adversaires. Une chose est sûre, c’est que malgré une précédente altercation dans la Villa des Cœurs Brisés, Manue ne se voit pas du tout voter contre Vivian : leur amitié avant tout ! En revanche, Antonin semble avoir quelques griefs vis-à-vis d’Hillary qu’il dit ne pas vraiment apprécier. Quant au couple Vincent et Virginie, il attend de voir… Il considère Vincent comme quelqu’un de « très gentil », mais garde un léger contentieux à son égard. En revanche, le couple qui semble faire peur à tout le monde, c’est bel et bien les redoutables Jesta et Benoît, les anciens aventuriers de Koh-Lanta.