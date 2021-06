Antonin déjà très proche de Barbara dans l’épisode 85

Dans le prochain épisode de La Villa des Cœurs Brisés : Antonin retrouve Barbara pour un date à la plage. Le jeune homme est ravi de revoir sa prétendante et n’attend qu’une chose : la faire intégrer la villa. Entre Maissane et Benoît, le feeling est là mais leur relation est au point mort. Pendant ce temps, Eddy qui n’en peut plus d’attendre ses prétendants, va enfin avoir ce qu’il demande ! Pour se préparer, il demande aux garçons de la villa de s'entraîner pour un date avec lui. Va-t-il garder ses moyens devant son prétendant ? La réponse dans l’épisode de demain. Extrait de l’émission 09 Juin 2021.