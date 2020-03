Antony donne tout pour reconquérir Clémence !

Depuis plusieurs jours, Clémence et Anthony ont du mal à se comprendre. Anthony décide de prendre les choses en main et de préparer une surprise pour Clémence. Comment la jeune femme va-t-elle réagir ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 06 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.