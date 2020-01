Astrid interrompt le diner romantique de Rym et Vincent dans l’épisode 30 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 30 de La Villa des Cœurs Brisés, Astrid doit décider si elle veut revoir un prétendant. Antoine s’énerve contre les autres cœurs brisés… Rym et Vincent passent un moment romantique à l’extérieur de la villa… Astrid se sent délaissée par Vincent et décide de l’appeler en plein milieu de ce diner… Une situation qui est loin de plaire à Rym…Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 02 janvier 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.