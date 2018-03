Ce qui vous attend dans l’épisode 81 de la villa

Mélanie et Fanny viennent de terminer leur coaching « présentation » mais Fanny sent sa chérie plutôt froide et sur la retenue. « Mélanie je la sens pensive, je la sens froide » et Fanny préfère lui demander si tout va bien. « Maintenant il faut que je te dise un truc, je t’ai menti » avoue Mélanie… « Pour le moment je ne te présenterais pas ma famille » continue la jeune fille face à une Fanny en larmes… Linda et Julien se retrouvent pour un tête à tête au restaurant mais julien n’a pas laissé son côté blagueur à la villa. « Je suis quand même très méfiante » confie Linda, qui semble encore beaucoup douter de sa sincérité. Les célibataires reçoivent la venue surprise d’une ancienne cœur brisée, ancienne conquête de Bilal… Julien fait une révélation choc à Beverly qui promet une nouvelle dispute avec Vivian… Alors ne ratez pas un nouvel épisode de la villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé dès demain à 19h20 sur TFX.