Ce qui vous attend dans l’épisode 82 de La Villa

La blague de Julien et Vivian tourne au drame dans la villa. Beverly est persuadée que ce que lui a dit Julien est vrai et les autres cœurs brisés ne comprennent pas pourquoi les deux garçons se sont lancé ce défi. « Ce n’est pas un jeu de joueur avec les sentiments » explique Manue à Vivian qui reste campé sur ses positions, « je ne savais pas qu’elle allait pleurer, c’est un jeu entre nous ». Et là Vivian s’emporte, « vous êtes que des bouffons tous un par un, tu es une bouffonne », balance-t-il à Manue, son amie pourtant dans la vie. Pour Antonin, « c’est la goutte d’eau », qui perd totalement le contrôle, retirant son micro pour se jeter sur Vivian. « Je suis encore sous le choc de tout ça » confie Manue, « je suis dans l’incompréhension totale ». Pour Bilal, l’aventure reprend son cours, et il a même la chance de partir en date, mais il semblerait que Vanessa soit un peu jalouse… Alors pour ne rien rater de ce nouvel épisode inédit de la villa des cœurs brisés, rendez-vous dès demain à 19h20 sur TFX.