Ce qui vous attend dans l’épisode 83 de La Villa

Fanny et Mélanie se lancent un nouveau « cap ou pas cap » mais celui-ci à l’air plus sérieux que les autres, « il fallait quelque chose pour nous souder » confie Fanny. Les deux filles se préparent pour une petite escapade qui promet d’être riche en émotion. Pour Fanny c’est important de prouver à Mélanie « qu’en rentrant en France je ne vais pas te laisser tomber ». Entre Manue et Antonin, les tensions ne semblent pas être redescendues mais alors pas du tout. C’est un nouveau clash qui explose entre eux et Antonin va même jusqu’à l’insulter « Manue arrête de lui parler cette pu** » et à traiter Vivian de «cinéma »… Vivian n’a plus qu’un seul remède pour se calmer, crier pour extérioriser… Rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de la villa des cœurs brisés, diffusé à 19h20 sur TFX.