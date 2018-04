Ce qui vous attend dans l’épisode 84 de La Villa

De bon matin, quelqu’un sonne à la porte de la villa. Ni une, ni deux, les habitants accourent à la porte voire de qui il s’agit. Et apparemment il s’agirait d’un couple et surtout « d’un gars balaise, bodybuildé ». Lucie vient chercher Julien « faut que je te parle » et ça ne sent pas super bon, comme le pressent Julien, « je suis stressée comme pour le baccalauréat ». De retour auprès des autres, le jeune homme est en larmes et eux sous le CHOC. Alors quelle est cette nouvelle qui fait pleurer Julien ? Pour le savoir rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de la villa des cœurs brisés saison 3 en diffusion dès 19h20 sur TFX.