Ce qui vous attend dans l’épisode 85 de La Villa

Vanessa s’apprête à retrouver son premier amour, qu’elle n’a pas vu depuis 6 ans. Les cœurs brisés ne la rassurent pas vraiment « imagine que vous n’avez plus le même feeling ». Mais c’est plein de courage qu’elle se rend au rendez-vous… Beverly et Vivian se retrouvent pour un moment massage romantique ou pas… Julien a une révélation à faire à Linda, mais les mots ont du mal à sortir… « Je t’aime plus que bien » lui avoue-t-il, très stressé. Linda reste muette face à cette déclaration, qu’en pense-t-elle vraiment ? Réponse dans le nouvel épisode de la villa des cœurs brisés, diffusé dès demain à 19h20 sur TFX.