Ce qui vous attend dans l’épisode 87 de La Villa

Les habitants de La Villa ont décidé d’ouvrir les yeux à Bilal. Pour eux, Morgane n’est pas la prétendante idéale et a intégré l’aventure « pour être en vacances, pour les strass et les paillettes » selon Vivian. Très vite, Morgane part au quart de tour et c’est le clash. Bilal va-t-il écouter ses camarades ? Morgane va-t-elle quitter l’aventure ? Quant à Shirley, elle va devoir ressortir des souvenirs enfouis depuis plusieurs années. De quoi s’agit-il ? Rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de la villa des cœurs brisés 3 diffusé à 19h20 sur TFX.