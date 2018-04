Ce qui vous attend dans l’épisode 89 de La Villa

« J’ai envie de marquer le coup et de mettre des étoiles dans les yeux de Manue » avoue Antonin. Il dévoile aux autres qu’il veut « proposer » quelque chose à sa belle, mais quoi ? Le mystère reste entier. En attendant, les cœurs brisés profitent de leurs derniers moments tous ensembles avant la fin de l’aventure qui approche à grand pas… Beverly et Vivian quant à eux, profitent d’une balade à cheval en amoureux et c’est le moment des grandes déclarations. Manue s’apprête à recevoir aussi la plus belle déclaration de la part d’Antonin et surtout à vivre une cérémonie qu’elle n’oubliera jamais… Mais que viennent faire des fées et Elvis Presley dans la villa des cœurs brisés ? Réponse dans l’épisode inédit de demain dès 19h20 sur TFX.