Ce qui vous attend dans l’épisode 90 de La Villa

C'est LE dernier réveil des cœurs brisés à la villa. « J'ai la boule au ventre » avoue Vivian à Beverly alors que Bilal lui décide de réveiller les filles célibataires, Shirley et Aurélie, en musique ! Pour les couples, c'est la nostalgie des derniers moments ensembles qui les guettent. Mais ils seront ensemble à l'extérieur et ça ils en sont tous sûrs. Même Julien promet à Linda qu'il va changer. Lucie les retrouve à la villa pour une dernière fois et c'est une surprise qui l'attend, « je suis très touchée ». « Toute saison confondue c'est mon plus beau moment » leur confie Lucie, les larmes aux yeux.