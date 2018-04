Aurélie propose à Julien d’intégrer la « Villa de l’amour »

« Je voulais savoir si aujourd’hui le fait de te mettre en couple ça te fait peur ? ». Aurélie n’a pas le temps de blaguer (ou de niaiser) avec Julien, son prétendant. Il la rassure, « non ça ne me fait pas peur », mais le jeune homme veut s’assurer que sa prochaine relation ne durera pas « un ou deux mois ». Il veut de la stabilité mais pour savoir si, justement, Aurélie est celle qui lui apportera, ils ont besoin de se voir « au quotidien ». La jeune femme lui propose alors d’intégrer la villa et Julien profite de l’occasion pour accepter. La fin de la soirée approchant, Aurélie le raccompagne « une dernière fois » à la porte pour leur dernier au revoir, dans cette villa « de l’amour » qui a remplacé la villa des cœurs brisés. Extrait de l’épisode 82 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mardi 3 avril à 19h20 sur TFX.