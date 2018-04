Aurélie et Shirley trinquent au CELIBAT !

"Tu crois qu’on va trouver un mec un jour ?" lance Shirley à Aurélie. Et pour cause, Aurélie et Shirley sont les deux célibataires restantes de cette maison suite à leur récente rupture. Les deux jeunes femmes ont donc décidé de passer un moment « romantique » entre elle. Aurélie a ramené un pot de pâte à tartiner, à manger à la cuillère bien-sûr, et Shirley a fait couler un bain. Quoi de mieux qu’un moment entre filles (et un peu de nourriture) pour se consoler ? Extrait de l’épisode 87 de La villa des cœurs brisés 3 diffusé le 10 avril sur TFX.