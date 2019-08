Avant-première : La Bataille des Couples - Episode 1

Dans ce premier épisode, les dix couples font connaissance et le ton monte rapidement entre Mélanie et Fidji, les anciennes meilleures-amies. Les deux jeunes femmes n’ont pas le temps de s’expliquer car c’est déjà l’heure pour les couples de s’affronter dans la première épreuve de cette nouvelle saison. Cette épreuve est l’occasion pour les couples de déterminer le montant de leurs cagnottes de départ et c’est Wafa et Oliver qui terminent en tête, suivi d’Olivia et Alex. Les couples font ensuite la découverte de leur luxueuse villa et de la répartition des chambres, quelques frustrations et déceptions apparaissent mais pas le temps d’épiloguer car Lucie, la love coach, attend tous les candidats au salon pour connaître leurs histoires et leurs problématiques. Une fois Lucie partie, Mélanie regroupe Alizée, Wafa et Julia pour leur expliquer ses différents avec Fidji… L’occasion idéale pour créer une alliance entre les quatre jeunes femmes. La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.