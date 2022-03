Avant-première - La Villa des Cœurs Brisés - Saison 07 Episode 01

En avant-première sur MYTF1 MAX, découvrez le premier épisode de la toute nouvelle saison de "La Villa des Cœurs Brisés". Au programme, de nouveaux candidats aux cœurs brisés débarquent dans l'aventure avec l'espoir de trouver de l'aide auprès de la Love Coach Lucie. Mais ils ne sont pas les seuls à s’envoler direction le soleil de la République Dominicaine ! Cette saison, grande nouveauté : des séducteurs vont cohabiter dans La Villa des Cœurs Brisés. Ils sont jeunes, beaux et célibataires mais n'ont pas le cœur brisé ! Place à la première table ronde où la parole se libère en toute confiance. Pour certains cœurs brisés, le chemin vers la reconstruction s'annonce long et éprouvant. Heureusement, ils pourront compter sur la bienveillance de Lucie et de leurs compagnons d'aventure. La Villa des Cœurs Brisés, Saison 07 Episode 01.