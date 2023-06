Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 53

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

De retour à la Villa, après 24h dans la jungle, Solène, Géronimo, Lenny et Anouchka décident de partager leur expérience et leurs ressentis avec les autres cœurs brisés. Très touchée par les paroles négatives d'Anouchka pendant le débrief, Lenny s'isole dans la chambre avec Lucas et font en larmes. De son côté, Géronimo sait qu'il doit faire un choix entre Pharell et Carla, après une discussion avec ses amies Jade et Solène, le cœur brisé décide de téléphoner à sa prétendante pour mettre un terme à leur relation. Ce soir, Lucie décide de faire rire les habitants de la Villa en leur proposant une soirée imitation et tout le monde est prêt à jouer le jeu à fond. La Villa, Saison 08 Episode 53.