Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 58

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

À la Villa, Arthur bouillonne, il ne supporte pas de savoir que Rosanna parle avec un garçon à la soirée tentation. Mais de son côté, Rosanna doute de son avenir avec son petit ami et décide de son confier à Jérémy pour y voir plus clair. Pour Anouchka, les choses s’accélèrent, malgré son début d’histoire avec Vitale, elle n’hésite pas à embrasser sa prétendante pendant la soirée tentation. De retour à la Villa, des discussions s’imposent et le ton monte rapidement. Si pour Jérémy et Benjamin et pour Vitale et Anouchka les choses rentrent rapidement d’en l’ordre, pour Rosanna et Arthur les tensions s’intensifient. Le lendemain matin, les cœurs brisés décident de se réunir autour d’une nouvelle table ronde. La Villa, Saison 08 Episode 58.