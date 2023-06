Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 60

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Aujourd’hui, Solène a invité Matthieu, son prétendant, pour passer l’après-midi à la Villa, ils décident de s’isoler sur la plage pour discuter en toute intimité. La cœur brisé a hâte de partager plus de moments avec Matthieu et décide de lui demander d’intégrer la villa. De son côté, Anouchka décide de téléphoner à Alicia, sa prétendante pour mettre un terme à leurs échanges. Un choix qui ravit Vitale avec qui elle a entamé une relation amoureuse. Ce soir, Lucie prévoit une soirée particulière : elle invite Rosanna, Arthur, Lucas et Laura à la rejoindre pour un coaching exceptionnel. Le reste des cœurs brisés décide, de son côté, de faire un petit jeu des vérités. La Villa, Saison 08 Episode 60.