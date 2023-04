Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 17

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Pour marquer l’arrivée du nouveau cœur brisé Samy dans la Villa, Laura a proposé une soirée Coachella. Plus tôt dans la journée, Rami a décidé d’inviter Erine, sa prétendante. Une décision qui n’est pas au goût de Kitti, de qui le cœur brisé était très proche en début d’aventure. Mais Rami, n’est pas le seul a avoir convier sa prétendante à la soirée, Yanis et Raya ont eu aussi choisi de faire venir Nina et Hugo, la soirée des deux ex s’annoncent électrique. De son côté, Jade a été invité par Felix pour un troisième rendez-vous. La Villa, Saison 08 Episode 17.