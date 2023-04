Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 18

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Une nouvelle journée commence pour nos cœurs brisés. Si hier soir, les tensions se sont apaisées entre Lucas et Laura et entre Yanis et Raya, pour Rosanna les doutes sont toujours présents. La jeune femme attend de pied ferme une conversation avec Arthur afin de mettre les choses au clair, mais le cœur brisé a pris sa décision : il souhaite mettre un terme à leur relation naissante. De son côté, Freeman décide d’envoyer un message à sa prétendante qu’il ne souhaite pas revoir, un véritable pas en avant dans sa problématique. Pour Kitti, l’heure du premier coaching a sonné. La Villa, Saison 08 Episode 18.