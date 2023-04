Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 23

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

L’arrivée de Solène a fait perdre la tête aux garçons de la Villa, ce qui n’est pas du goût de Jane et Rosanna. De leur côté, Amandine et Arthur sont partis à la rencontre de leurs prétendants et le cœur brisé a décidé de passer à la vitesse supérieure avec Marie en l’embrassant. Pour Amandine, le côté séducteur de son prétendant Flo, lui fait peur, mais malgré les doutes, la cœur brisé a fortement apprécier la rencontre. De retour à la Villa, Lucie a fait une grande annonce aux filles : ce soir, c’est à leur tour de partir en soirée tentation. Une sortie qu’elles attendaient avec impatience. La Villa, Saison 08 Episode 23.