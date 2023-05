Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 24

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Pour les filles, la soirée tentation continue et les rapprochements se multiplient. Amandine a retrouvé Flo, le prétendant qu’elle avait rencontré plus tôt dans la journée et le feeling entre eux est le plus en plus fort. Jade a découvert Patrick, qui semble beaucoup lui plaire. Le comportement de Solène énerve de plus en plus les filles, la nouvelle cœur brisé enchaîne les rencontres, ce qui les rend un peu jalouses. De leur côté, les garçons ont accueilli Mike, un prétendant venu pour faire la rencontre de Géronimo. Alors que les filles rentrent à la villa, les garçons décident de se cacher pour écouter le débrief de la soirée. La Villa, Saison 08 Episode 24.