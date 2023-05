Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 25

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Jane est sur les nerfs, le comportement de Solène lui déplaît fortement. Si tous les cœurs brisés sont auprès d’elle pour la soutenir, Jade, son amie depuis le début de l’aventure, ne comprend pas ses réactions. De leur côté, Géronimo, Samy et Solène partent pour une après-midi Jet-ski où ils vont rejoindre Mike, le prétendant de Géronimo, pour faire plus ample connaissance. À la Villa, Laura et Lucas continuent de se rapprocher, mais malgré la tension, Lucas a besoin des conseils de Lucie pour faire le bon choix. La Villa, Saison 08 Episode 25.