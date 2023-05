Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 27

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

La soirée « 50 nuances de grey » continue à la Villa. Si Freeman en profite pour se rapprocher de Solène, contre toute attente une pointe de jalousie se créer chez Amandine face à ce rapprochement. De son côté, Rosanna est perdue, voir Arthur avec Marie lui fait de la peine car le jeune cœur brisé lui manque. Arthur aussi est gêné par la situation et refuse de faire souffrir sa prétendante, il décide d’avoir une petite conversation avec elle. Bien loin des problèmes de la Villa, Laura et Lucas profitent de leur date de 24h pour sûr rapprocher et s’échanger un premier baiser. La Villa, Saison 08 Episode 27.