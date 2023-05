Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 37

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Après un feu des vérités riche en rebondissements et en révélations, il est temps pour les filles et les garçons de se retrouver. Sous le choc après avoir découvert les propos tenus par Arthur à son égard, Rosanna décide de demander quelques détails en plus aux garçons. Après une bonne nuit de sommeil, les cœurs brisés se réveillent doucement et décident de se confier sur leur week-end. De son côté, Rami décide d’envoyer un message à Lola, sa prétendante rencontrer lors du week-end tentation. Pour se retrouver, Lucie propose aux cœurs brisés une pool party, l’occasion pour Jade et Kitti d’inviter leurs prétendants. La Villa, Saison 08 Episode 37.