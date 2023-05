Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 44

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Pour célébrer en beauté, l’arrivée d’Anoushka et de Lenny, les cœurs brisés sortent en boite de nuit. L’occasion pour Kitti et Géronimo de convier leurs prétendants à la fête pour se rapprocher un peu plus. Pendant la soirée, c’est avec Solène qu’Anoushka décide de faire plus ample connaissance et les deux cœurs brisés ne se cachent pas leur attirance mutuelle. Mais le comportement d’Anoushka laisse Lenny dubitatif, il n’apprécie pas les rapprochements qu’elle peut avoir avec Solène et Vitale et décide alors de laisser parler sa fierté. De son côté, Patrick ne comprend pas pourquoi Jade est autant distante avec lui et décide d’avoir quelques explications avec elle. De retour à la Villa, elle décide de mettre un terme à leur rapprochement. Le lendemain, Géronimo, Vitale, Lenny et Samy sont invités à un date de rêve où ils y rencontreront des prétendantes. La Villa, Saison 08 Episode 44.