Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 45

Pour Geronimo, Samy, Vitale et Lenny la journée commence bien. Les 4 cœurs brisés sont partis à la rencontre de 3 nouvelles prétendantes. Mais alors que Samy fait plus ample connaissance avec Carla, ses camarades décident de l’embêter un petit peu en envoyant un message à Jane. A la Villa, la jolie blonde est très surprise par les révélations de ses amis et décide de se venger. Pour Anouchka, les taquineries des autres cœurs brisés lui font de la peine, elle décide de s’isoler un petit peu. De retour à la maison, les garçons font le debrief de leur sortie et Lenny profite de cette occasion pour s’excuser de son comportement envers Anouchka. Après un long moment d’attente c’est enfin l’heure pour Laura de faire son premier coaching avec Lucie. La Villa, Saison 08 Episode 45.