Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 47

Alors que la soirée sensualité touche à sa fin, Anouchka et Vitale décident de s'isoler un peu pour discuter et se confier sur leurs problématiques. De son côté, Lenny livre ses doutes à Samy et Géronimo, le jeune cœur brisé ne sait plus comment se positionner et pense que Anouchka joue sur plusieurs tableaux. À quelques kilomètres de la Villa, Kitti profite d'un dîner en tête-à-tête avec son prétendant, Youri. C'est une véritable surprise pour Samy, Solène décide de lui confier son attirance persistante à son égard, une nouvelle qui semble tout changer pour le cœur brisé. Le lendemain matin, Laura a hâte de savoir les dernières péripéties de la soirée de la veille et elle risque d'être très surprise et elle n'est pas la seule. La Villa, Saison 08 Episode 47