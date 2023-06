Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 48

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Samy ne décolère pas, Solène vient de faire des révélations choquantes, qui le mettent hors de lui. De son côté, Jane est sous le choc et s'énerve contre les autres cœurs brisés. Rapidement, la tension s'installe sur la Villa, les avis divergent et le ton monte entre les habitants. Alors que Rosanna et Arthur vivent un véritable conte de fées depuis quelques jours, le manque de soutien de jeune homme face à la situation l'énerve fortement. Après avoir quitté Patrick en très mauvais termes, Jade regrette et décide de lui envoyer un message pour pouvoir discuter. L'heure est venue pour Samy d'avoir son premier coaching avec Lucie, l'occasion d'y voir peut-être plus clair sur la situation. La Villa, Saison 08 Episode 48. !