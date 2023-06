Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 49

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Alors que Lucie est à la Villa pour annoncer qui seront les futurs coachés, elle remarque que Jane n'est pas dans son assiette. La love coach considère que sa relation avec Samy est nocive dans son parcours et lui suggère de quitter l'aventure. Le départ de Jane est un choc pour les cœurs brisés et en particulier pour Samy qui décide de prendre une grande décision en quittant l'aventure avec elle. Pour Géronimo, Solène, Lenny et Anouchka, l'aventure prend une autre tournure : Lucie leur propose de partir en retraite spirituelle. Mais comment cette excursion va-t-elle se passer ? Il est temps pour Jade d'avoir une nouvelle discussion avec Patrick La Villa, Saison 08 Episode 49.