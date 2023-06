Avant-première - La Villa - Saison 08 Episode 51

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

Dans la jungle, alors que Solène continue de profiter de sa retraite spirituelle et de sa rencontre avec Matthieu, Lucie lui propose de prolonger l'expérience avec un date. Pour Anouchka la nuit avec Lenny a été terrible, la cœur brisé a passé la nuit a pleurer sans pouvoir être consolé. À la Villa, Rosanna et Arthur ont également passé une nuit difficile sur la plage, si cela partait d'une bonne intention, Arthur a vite regretté son choix romantique. Si Jade s'est réveillée dans les bras de Patrick avec le sourire aux lèvres, les choses ont rapidement tourné au vinaigre lors du petit-déjeuner. Face à la distance que Jade impose, le prétendant ne sait plus comment se positionner et décide de quitter la villa. Alors qu'elle était venue rencontrer Vitale pour son premier coaching, Lucie en profite pour discuter un peu de la situation avec Jade. La Villa, Saison 08 Episode 51.