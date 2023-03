Avant-première - La Villa - S08 E02

En savoir plus sur Christophe Beaugrand

La 8e saison de la Villa vient bel et bien de commencer. Après avoir accueilli les 14 cœurs brisés anonymes dans une somptueuse villa à Puerto Morelos au Mexique, Lucie Mariotti les a séparés en 2 groupes pour les premières tables rondes de l’aventure. Après Jane, Raya, Jade et Yanis, c’est au tour de Dorian, Rosanna, Arthur et les autres de se confier sur leurs problématiques et leurs passés douloureux. Réussiront-ils à ouvrir leur cœur pour atteindre l’objectif qu’ils convoitent tous : la reconstruction ? La Villa, Saison 08 Episode 02.