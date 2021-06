En larmes, Barbara et Antonin se déclarent leur amour

Pour le dernier coaching de l’aventure, Lucie convie tous les Cœurs Brisés pour le traditionnel atelier pelote de laine. Pendant ce coaching, Barbara et Antonin en profitent pour se faire une magnifique déclaration d’amour. Les deux tourtereaux se sont bien trouvés et prouvent que le coup de foudre existe. Leurs mots sont si forts qu’ils fondent en larmes. Une nouvelle histoire d’amour voit le jour entre Barbara et Antonin. Extrait de l’émission du 23 juin 2021 sur TFX