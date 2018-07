La Bataille des couples - Jazz et Laurent ont un avis tranché sur les autres couples

Jazz et Laurent font leurs pronostics. Nos deux amoureux ont une idée bien précise sur les candidats qu’ils vont affronter dans le programme. Pour eux, Vivian et Beverly sont un couple « fake ». Toutefois, Vivian peut être un bon concurrent car il aime le sport. S’ils sont amis avec Hillary et Seb, ils n’ont pas peur d’Antonin et Manue. Selon le duo, les deux marseillais ne sont pas très sportifs. Même constant pour le duo Tom et Hagda qu’ils ne connaissent pas vraiment. Les deux amoureux redoutent Jesta e Benoît, le couple toulousain qui a fait Koh-Lanta. Ceux sont donc des adversaires de taille. Pour Jazz et Laurent, il faudra compter sur la stratégie pour réussir à les vaincre. Ils ne connaissent pas Virginie mais pensent qu’ils vont rire avec Vincent. Quels sont les candidats qu’ils redoutent le plus ? Beverly et Vivian et Jesta et Benoît.