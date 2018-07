La Bataille des couples - Jesta et Benoît redoutent certains duos

Jesta et Benoît participent à la Bataille des couples. Ils affronteront les autres candidats lors de plusieurs épreuves. Mais avant de se confronter aux autres, ils ont donné leurs avis sur les couples. Pour Jesta et Benoît, Hagda et Tom sont des adversaires redoutables. Ils les classent d’ailleurs dans les candidats favoris. Autres fortes têtes de cette aventure : Beverly et Vivian. Pour nos deux toulousains, ils sont les bouts en train de cette aventure tandis que Manue et Antonin sont ceux qui leur ressemblent le plus. Même s’ils ne sont pas favoris car moins sportifs que les autres, ils sont outsiders. De leurs côtés, Vincent et Virginie ne leur font pas vraiment peur. Pour le duo, le couple le plus dangereux est celui de Tom et Hagda. D’un point de vue stratégique, il serait plus avantageux pour eux de se rapprocher de Manue et Antoin.