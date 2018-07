« La bataille ne fait que commencer » : Première soirée, deux salles, deux ambiances !

Alors que la soirée disco bat son plein, le clan des « sunlights » autrement dit, Jazz, Laurent, Hillary et Sébastien, n’est pas totalement dans la même ambiance que le clan « des 6 ». Ils restent à part, loin de l’agitation et du reste du groupe. Pourtant c’est bien la première soirée et dernière tous ensemble, un couple va devoir quitter l’aventure lors de la cérémonie des bracelets. Sébastien décide de se jeter à l’eau, dans tous les sens du terme, et se joint aux autres. « On est chez nous » chante fièrement le clan des 6, composé notamment d’Antonin, Steven, Vivian, Vincent Shogun etc. Extrait de l’épisode 4 de La Villa, La bataille des couples diffusé le Jeudi 19 Juillet à 18h30 sur TFX.